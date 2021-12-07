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  2. Косметолог развеяла популярные мифы о замедлении старения кожи

Косметолог развеяла популярные мифы о замедлении старения кожи

Влияет ли количество выпитой воды на состояние кожи и эффективны ли бюджетные кремы против морщин? На эти и другие вопросы в эфире программы "О самом главном" ответила врач-косметолог высшей категории Наталия Николаева.


Бытует мнение, что чем раньше женщина начнет пользоваться кремами против морщин, тем медленнее будет стареть ее кожа. Косметолог назвала это утверждение мифом и отметила, что состояние эпидермиса зависит от ежедневного ухода.

– Если постоянно использовать крем, кожа будет получать микроэлементы и витамины. Если же это бросить, будет хуже. Коже не будет хватать того, к чему она привыкла, – обратила внимание врач.

Кроме того, Наталия Николаева назвала мифом утверждение, что большое количество воды, выпитое в сутки, может увлажнить кожу и разгладить морщины. По словам косметолога, это никак не взаимосвязано.

– Есть увлажняющие кремы, которые могут в коже аккумулировать влагу, но это другое, – отметила врач.

Следующий миф – дорогие кремы эффективнее дешевых.

– Большая часть денег уходит на рекламу, глянцевые журналы, красивые модели, историю бренда. Но в защиту могу сказать, что у дорогой косметики хорошая основа, – уточнила Наталия Николаева.

Он отметила, что выбирать крем лучше совместно с косметологом. Грамотный специалист посоветует качественный и не очень дорогой крем.

В заключение врач назвала еще один миф, который касается замещения косметических средств. Она подчеркнула, что менять крем против морщин каждые два месяца, чтобы кожа не привыкала, не стоит. 

Фото: pixabay.com
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