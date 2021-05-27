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Косметолог рассказала, в каких случаях нужно делать чистки лица, и кому они противопоказаны

Врач-косметолог-дерматовенеролог Алена Антоненко объяснила, в чем суть такой косметологической процедуры, как чистка лица, и рассказала, кому не стоит ее делать. Медик отвечала на вопросы журналистки Рамины Эсхакзай в программе "Ходят слухи".


Сперва косметолог остановилась на проблеме акне:

- Акне (она же угревая болезнь) - это рецидивирующее хроническое заболевание сальной железы и волосяного фолликула. То есть выделяется много кожного сала и забиваются устья сальной железы. Происходит гиперпродукция кожного сала, что является хорошим субстратом для развития патогенной флоры и воспалительного процесса. Но нельзя исключать и триггерные факторы, которые могут также вызвать этот процесс. Это неправильное питание, различные иммунные нарушения, стресс, неправильный образ жизни, - рассказала она. 

- Процедура чистки лица не нужна обладателям сухой кожи, - продолжила врач. - Их поры не забываются: сальная железа маленькая, нет избытка кожного сала. 

Она добавила, что чистка лица противопоказана людям, имеющим дерматологические заболевания: экземы, дерматиты, акне в тяжелой форме. 

Алена Антоненко также объяснила, в чем разница между аппаратной и механической чисткой:

- Врач сам решает, какой вид процедуры необходим пациенту. Я за механическую чистку - это максимально качественная работа, - пояснила медик. 

Фото: pixabay.com
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