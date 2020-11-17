Косметолог рассказала, почему нельзя использовать скрабы для лица

Как помочь нашей коже в домашних условиях всегда выглядеть свежей, ровной и красивой? Многие из нас пропускают один из важных этапов ухода за лицом - глубокое очищение. О том, как правильно очистить кожу в домашних условиях и не навредить ей рассказала косметолог Кристина Пет.
Что такое глубокое очищение кожи и как часто его нужно проводить?
- Этот этап включает в себя обновление клеток кожи. Отшелушивать ороговевшие клетки необходимо один-два раза в неделю в зависимости от типа вашей кожи, - отметила специалист.
Если кожа тонкая сухая, чувствительная - глубокое очищение необходимо делать один раз в неделю. Если кожа плотная, жирная или склонная к жирности, то очищение проводится два раза в неделю.
- В обычном понимании, отшелушивание клеток - это скрабирование. Но это очень большая ошибка! Скраб для лица использовать нельзя!, - уверяет косметолог. - Микрочастички, которые как шарики катаются по нашей коже, наносят микротравмы. Если есть высыпания – они разносят инфекцию. Если кожа тонкая чувствительная – они ее истончают еще больше, провоцируя появление сосудистой сеточки (купероза).
Чем заменить скраб в уходе за кожей?
По мнению специалиста, скраб можно оставить для тела. Для лица мы рассматриваем либо энзимы, либо кислоты.
Кристина рассказала, что энзимы чаще представлены в виде измельченной ананасовой пудры в порошочке, который необходимо смешивать водой. Можно приобрести уже и в готовой кремовой текстуре.
- Энзимы - это комфортное нанесение без абразивного травмирования кожи! При использовании ничего не нужно катать, скрабировать и царапать. Наносите тонким слоем, выдерживаете и смываете. Энзимы помогают уже старым ненужным клеточкам отсоединиться от новых и тем самым запускают более активные процессы обновления кожи, - утверждает косметолог.
По мнению специалиста, кислоты хорошо подходят комбинированной, нормальной, склонной к высыпаниям или имеющей поствоспалительные пятна коже. Они взаимодействуют с рецепторами, которые находятся на клеточках и подают импульсы на активное обновление.
- Определенные кислоты выполняют свою функции. К примеру, азелаиновая и салициловые кислоты будут оказывать противовоспалительный, обновляющий и себорегулирующий эффект. Молочная кислота – направлена на увлажнение кожи, - рассказывает Кристина.
Когда и как проводить процедуру?
Косметолог рекомендует проводить процедуру очищения либо в выходной день, либо в вечернее время, чтобы вы были расслаблены и никуда не торопились.
- После того, как вы провели глубокое очищение лица, необходимо нанести активную маску, таким образом она будет воздействовать более эффективно. После того, как смыли маску, не забываем воспользоваться тоником и завершить процедуру ухода ночной сывороткой или кремом, - подытожила специалист.
Фото: instagram.com/kris_kosmed
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Косметолог рассказала, почему нельзя использовать скрабы для лица
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