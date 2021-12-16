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Косметолог рассказала о первых признаках старения кожи у женщин и мужчин

Косметолог и дерматолог Кристина Бондарева назвала первые сигналы старения кожи у женщин и мужчин.

 Фото: pixabay.com

– Конечно, все стареют неодинаково и с разной скоростью. Однако к 30 годам первые возрастные изменения, как правило, налицо как у женщин, так и у мужчин. В силу гендерных отличий проявляются они немного по-разному, – объясняет специалист.

У женщин: ухудшение цвета лица, снижение тургора, истончение кожи, первые морщинки, а также темные круги и мешки под глазами. У мужчин – ухудшение цвета лица, мешки под глазами, мимические морщины вокруг глаз, намечающиеся глубокие морщины и складки на щеках, в области носогубного треугольника, отмечает Кристина Бондарева. 

– Мужская кожа по сравнению с женской более толстая, плотная и жирная, поэтому женщин больше беспокоят морщинки, а мужчин – крупные складки и провисание кожи, – сказала косметолог. 

К основным причинам старения относятся: солнечное излучение, неправильный домашний уход, несбалансированное питание, избыточная или недостаточная физическая нагрузка.

– Правильный образ жизни и отказ от вредных привычек, а также грамотный домашний уход от специалиста могут значительно замедлить старение, – подчеркнула бьюти-специалист. 

При выборе уходовых средств косметолог рекомендует обратить внимание на такие компоненты в составе, как гиалуроновая кислота, альфа-гидрокислоты, ретинол, а также пептидные комплексы.
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