Косметолог рассказала о первых признаках старения кожи у женщин и мужчин

Косметолог и дерматолог Кристина Бондарева назвала первые сигналы старения кожи у женщин и мужчин.
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– Конечно, все стареют неодинаково и с разной скоростью. Однако к 30 годам первые возрастные изменения, как правило, налицо как у женщин, так и у мужчин. В силу гендерных отличий проявляются они немного по-разному, – объясняет специалист.
У женщин: ухудшение цвета лица, снижение тургора, истончение кожи, первые морщинки, а также темные круги и мешки под глазами. У мужчин – ухудшение цвета лица, мешки под глазами, мимические морщины вокруг глаз, намечающиеся глубокие морщины и складки на щеках, в области носогубного треугольника, отмечает Кристина Бондарева.
– Мужская кожа по сравнению с женской более толстая, плотная и жирная, поэтому женщин больше беспокоят морщинки, а мужчин – крупные складки и провисание кожи, – сказала косметолог.
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К основным причинам старения относятся: солнечное излучение, неправильный домашний уход, несбалансированное питание, избыточная или недостаточная физическая нагрузка.
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– Правильный образ жизни и отказ от вредных привычек, а также грамотный домашний уход от специалиста могут значительно замедлить старение, – подчеркнула бьюти-специалист.
При выборе уходовых средств косметолог рекомендует обратить внимание на такие компоненты в составе, как гиалуроновая кислота, альфа-гидрокислоты, ретинол, а также пептидные комплексы.