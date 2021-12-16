Косметолог рассказала о первых признаках старения кожи у женщин и мужчин

– объясняет специалист.У женщин: ухудшение цвета лица, снижение тургора, истончение кожи, первые морщинки, а также темные круги и мешки под глазами. У мужчин – ухудшение цвета лица, мешки под глазами, мимические морщины вокруг глаз, намечающиеся глубокие морщины и складки на щеках, в области носогубного треугольника, отмечает Кристина Бондарева.– сказала косметолог.К основным причинам старения относятся: солнечное излучение, неправильный домашний уход, несбалансированное питание, избыточная или недостаточная физическая нагрузка.– подчеркнула бьюти-специалист.При выборе уходовых средств косметолог рекомендует обратить внимание на такие компоненты в составе, как гиалуроновая кислота, альфа-гидрокислоты, ретинол, а также пептидные комплексы.