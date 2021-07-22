Косметолог рассказала, как важен для кожи и волос витамин D

Амина Пирманова,врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, какое влияние на кожу и волосы оказывает витамин D.
– Это вещество крайне важно для здоровья кожи и волос, – ввела в курс дела специалист. – При недостатке или избытке витамина D волосы могут истончаться и выпадать, а кожа может терять упругость, могут появиться и сыпь, и шелушение. Своим пациентам в диагностическом минимуме я всегда рекомендую определение витамина D в сыворотке крови.
Косметолог указала на очень высокую потребность в витамине D у нашей кожи.
– При этом она и сама способна его синтезировать. Витамин D также необходим волосам для регуляции жизненного цикла волосяных фолликулов. Дефицит витамина D приводит к нарушению регуляции роста волос, – пояснила Амина Приманова.
Врач уточнила, что витамин D – это группа биологически активных веществ, самыми важными из которых являются холекальциферол и эргокальциферол. По сути, он является астероидным гормоном, который выполняет и эндокринные функции. Классифицирован как витамин не совсем верно, так как витамин обычно определяют как элемент, необходимый в рационе. Эндокринологические эффекты витамина D в основном связаны с гомеостазом кальция в сыворотке крови. Холекальциферол синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей и поступает с пищей. Эргокальциферол поступает в организм исключительно с пищей.
– Существует несколько природных пищевых источников витамина D – печень трески и говяжья, яичные желтки, сыр, скумбрия, лосось и тунец, – сказала дерматовенеролог.
Конечно, как добавила специалист, восполнить дефицит витамина D можно и находясь под прямыми солнечными лучами. Светлая кожа производит в 6 раз больше витамина D в сравнении с темной.
– На синтез витамина D оказывают влияние одежда, образ жизни, место работы и отношение к солнцу. Светлая кожа более подвержена фотостарению и имеет повышенный риск развития меланомы. Здесь важен компромисс – гораздо проще и безопаснее принимать витамин D в виде препарата витамина D3. D2 хуже связывается с белком в организме и имеет множество минусов, плохо влияющих на его способность оказывать положительный эффект, – объяснила трихолог и посоветовала принимать препарат в капельных формах. Так, по ее словам, его проще дозировать.
Фото: pixabay.com
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Косметолог рассказала, как важен для кожи и волос витамин D
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