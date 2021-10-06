Косметолог объяснил, в чем особенности лазерного и химического пилинга

Первым параметром, по которому он сравнил методики, стала точность воздействия.– рассказал Игорь Патрин.Далее он указал на разницу в цене: стоимость лазерной процедуры всегда будет выше.– пояснил он.Косметолог также остановился на процессе восстановления кожи после таких процедур:– отметил дерматолог.Игорь Патрин подвел итог:– заключил он.Фото: скриншоты видео