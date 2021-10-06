Косметолог объяснил, в чем особенности лазерного и химического пилинга

Врач-дерматолог и косметолог Игорь Патрин назвал осень горячей порой для пилингов. В новом видео на своем YouTube-канале специалист объяснил, в чем особенности этих косметических процедур.
Первым параметром, по которому он сравнил методики, стала точность воздействия.
– Лазер – это очень точный инструмент. Шаг глубины его воздействия составляет примерно 5 микрон. У химического пилинга глубина воздействия определяется тем, насколько концентрированный раствор кислоты и сколько проходов будет сделано. И косметолог, даже опытный, может допускать где-то более тонкие, где-то толстые слои нанесения. Но, если мы говорим о поверхностном пилинге, никакой разницы в результате нет. Когда специалист работает глубоко и делает процедуру шлифовки, то в случае с химическим пилингом, если кислота уйдет глубже, могут появиться рубцовые изменения и осложнения. С лазером это тоже возможно, но менее вероятно. Здесь технология сама по себе позволяет дозировать воздействие, – рассказал Игорь Патрин.
Далее он указал на разницу в цене: стоимость лазерной процедуры всегда будет выше.
– Еще один важный пункт – неспецифическое воздействие. Кроме того, что оба вида пилинга удаляют внешние слои кожи, они еще воздействуют на живые клетки. Как достигаются дополнительные эффекты? В случае с лазером они, по сути, незначительны. Когда тепло лазерного импульса уходит, на слои живых клеток оказывается стимулирующее воздействие. Но оно минимально – тепловое воздействие получает только тот слой, который нагревается. В случае с химическим пилингом, помимо того, что он отшелушивает верхний слой, есть еще и специфическое действие, связанное с молекулами, которые входят в состав пилинга. Например, азелаиновая кислота обладает осветляющим свойством, миндальная – антибактериальным, салициловая – отшелушивающим. Таким образом, в зависимости от проблемы пациента можно выбирать различные комбинации кислот и получать дополнительные эффекты, – пояснил он.
Косметолог также остановился на процессе восстановления кожи после таких процедур:
– В первую очередь это зависит от типа кожи. Если кожа чувствительная и склонная к аллергии, она будет восстанавливаться тяжелее и дольше. И второй фактор – глубина воздействия. От нее зависит длительность процесса восстановления. Но в целом процесс восстановления после лазера более контролируемый и ожидаемый. В случае с химическим пилингом возможны еще какие-либо дополнительные реакции. Лазер не является гарантией отсутствия аллергической реакции, – отметил дерматолог.
Игорь Патрин подвел итог:
– Обе процедуры имеют одно направление воздействия – удаление верхних слоев кожи. Лазер более удобен для удаления новообразований, а химические пилинги помогают решать более легкие проблемы и хорошо переносятся, – заключил он.
Фото: скриншоты видео