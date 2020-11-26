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Кошка постоянно просит есть: ветеринар объяснил, когда следует обратиться за помощью к специалисту

У котов нет какого-либо внутреннего механизма, который позволял бы им ограничивать количество потребляемых калорий. Так происходит потому, что в дикой природе у животного нет возможности получать круглосуточный доступ к пище. У домашних питомцев данная установка сохранилась на генетическом уровне, из-за чего кошки теперь постоянно просят еду у своих хозяев. Однако есть случаи, когда подобные капризы животного являются патологией, требующей обязательного визита к специалисту. О подобных случаях рассказал ветеринар Вячеслав Гречаный на своем YouTube-канале.


Специалист отметил, что кошки в дикой природе постоянно охотятся и делают перерывы только на сон. Охота занимает много времени и энергии, поэтому, когда попадается большая добыча, животное старается насытиться максимально, чтобы энергии хватило на долгое время. Как только чувство голода появляется вновь, оно опять идет на охоту.

– Теперь представим, что происходит с домашней кошкой или котом. У них условия жизни гораздо лучше. В миске всегда есть еда, которую можно употреблять тогда, когда захочется.  Охотится при этом не надо, как и не нужно тратить калории. На фоне этого возникают проблемы с лишним весом  и с недостаточной двигательной активностью, – рассказал Вячеслав Гречаный.

Он также обратил внимание на то, что кошка постоянно будет хотеть есть, потому что потребление пищи приносит ей удовольствие. В подобных случаях не стоит ждать, что питомец сам как-то отрегулирует количество еды. Контролем питания нужно заниматься хозяевам.

Есть случаи, когда повышенный аппетит является нормой.

– Самый очевидный вариант – это увеличение физической нагрузки. Например, вы стали с кошкой больше играть, поехали с ней на дачу или природу, где она начала активно бегать и прыгать. В этом случае питомец может даже слегка сбросить вес, потому что идет увеличение физической активности, потребляется большей калорий, – добавил ветеринар.

Повышенный аппетит может развиться и на фоне стресса.

– У некоторых кошек стресс приводит к тому, что они либо полностью отказываются есть, либо их потребление пищи сильно снижается. Но у некоторых животных ситуация ровно наоборот. Они могут начать есть более активно, при этом получая приятные эмоции, которые заглушают негативные, – обратил внимание специалист.

Распространенной причиной повышенного аппетита у кошек может являться температура окружающей среды. Если кошке холодно, ей нужно больше калорий и энергии, чтобы согреться. Поэтому она будет стараться больше есть, считает Вячеслав Гречаный.

Абсолютно нормально, если кошка требует больше еды во время беременности, так как животному нужно больше сил и энергии для вынашивания котят.

Есть случаи, когда повышенный аппетит требует помощи специалиста. Ветеринар подчеркнул, что в случаях, когда кошка начинает больше есть, необходимо первым делом провести обработку от паразитов.

– Это правильно, потому что в одних случаях наличие большого количества паразитов приводит к тому, что кошка вообще прекращает есть или ест очень мало, а в других случаях – много, – заметил специалист.

Патологическое увеличение аппетита кошек может быть при проблемах с эндокринной системой.

– Например, если у кошки слишком высокий или низкий уровень сахара в крови. В этом случае она постоянно будет хотеть есть. Здесь важно разобраться в проблеме более детально, сдать соответствующие анализы, назначить и провести лечение, – резюмировал Вячеслав Гречаный.

Фото: pixabay.com
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