Сегодня в японской столице состоится официальное открытие летних Олимпийских игр. Освещать их будут журналисты со всей планеты – корреспонденты ИД «Беларусь сегодня» тоже прибыли в Токио. Правда, прежде чем приступить к работе, нашей творческой группе еще нужно подтвердить, что она не болеет коронавирусом, и пройти карантин. А пока что журналисты находятся в Международном аэропорту Токио и рассказывают: вокруг царит атмосфера оживленности, об Олимпиаде напоминает буквально все. Посмотрите, как это выглядит на фото.
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Корреспонденты SB.BY проходят таможенный контроль и тесты на COVID-19 в аэропорту Токио
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