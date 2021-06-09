После перенесенного коронавируса организм человека восстанавливается не сразу. Заболевание в некоторых случаях оставляет после себя такие опасные последствия, как изменение лейкоцитарной формулы, нарушение свертываемости крови и повышение скорости оседания эритроцитов. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.
– При заболевании коронавирусом страдает свертывающаяся система крови и возникает воспаление эндотелия мелких сосудов. Поэтому врачи некоторым пациентам назначают препараты, разжижающие кровь. Многим из них рекомендуется принимать эти лекарства еще месяц после выздоровления, иногда и два, – рассказал Валерий Андриенко.
Медик отметил, что принимать разжижающие кровь препараты нужно только после сдачи анализов, благодаря которым специалист определит, все ли хорошо со свертывающей системой.
Кроме того, коронавирусная инфекция может изменять лейкоцитарную формулу крови и повышать скорость оседания эритроцитов.
– Иногда после выздоровления организм не восстанавливается сразу и тогда возникает повышенная скорость оседания эритроцитов, – уточнил Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови
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