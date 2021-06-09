Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови

Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови

После перенесенного коронавируса организм человека восстанавливается не сразу. Заболевание в некоторых случаях оставляет после себя такие опасные последствия, как изменение лейкоцитарной формулы, нарушение свертываемости крови и повышение скорости оседания эритроцитов. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.


– При заболевании коронавирусом страдает свертывающаяся система крови и возникает воспаление эндотелия мелких сосудов. Поэтому врачи некоторым пациентам назначают препараты, разжижающие кровь. Многим из них рекомендуется принимать эти лекарства еще месяц после выздоровления, иногда и два, – рассказал Валерий Андриенко.

Медик отметил, что принимать разжижающие кровь препараты нужно только после сдачи анализов, благодаря которым специалист определит, все ли хорошо со свертывающей системой.

Кроме того, коронавирусная инфекция может изменять лейкоцитарную формулу крови и повышать скорость оседания эритроцитов.

– Иногда после выздоровления организм не восстанавливается сразу и тогда возникает повышенная скорость оседания эритроцитов, – уточнил Валерий Андриенко.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусская молодежь принимает участие в международном патриотическом форуме «Мы помним!»
Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах
На торгах 9 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими
"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Сочи
БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача
В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек
Специалист назвал ключевой фактор старения
Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних
В Минске на ул. К. Чорного остановилось движение троллейбусов: некоторые маршруты идут по измененным трассам
Врач рассказал о пользе молочных продуктов из магазина для детей
Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске
В Гомельской области горели погрузчик и легковушка
Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать
В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов
Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям
Погода на 10 июня: кратковременные дожди, грозы и до 27 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19
В Мозыре иномарка сбила велосипедиста – он в больнице
Господарик – о позитивном тренде в развитии экономики: это результат целенаправленной работы всех наших производств
В Рязани увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице
"Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства
ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам
Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови
В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин
Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной
мнение
Николай ЩЕКИН
Судьба и Родина едины
Угадай фильм с Джонни Дэппом по кадру – тест для фанатов
Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе
Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
В Афганистане вертолет ВВС потерпел крушение, трое военных погибли
Господарик: санкции – это наши новые возможности
Завершены гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о минировании
Какие прививки можно делать беременным, а какие нельзя?
Стала известна причина пожара в рязанской больнице
"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
В Новогрудском районе браконьер выловил 40 краснокнижных форелей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ