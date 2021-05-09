Главная Концертная программа «Мы победили» в парке Горького в Минске - стрим Опубликовано: 09.05.2021 13:54:58 284 Концертная программа «Мы победили» в парке Горького в Минске - стрим Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим парк Горького 9 мая Наталья Евдокимова Написать автору Версия для печати Новости и статьи 09.05.2021 14:27:00 В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы 09.05.2021 14:22:06 Полковник Александр Иус: многие не понимают, что творят, размахивая бело-красно-белым флагом 09.05.2021 14:21:18 В Минске прошел турнир по силовому экстриму 09.05.2021 14:13:00 Давыдько – противникам власти: вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко, подумайте об этом 09.05.2021 14:10:00 Давыдько: именно у этого Дня Победы колоссальное духовное значение 09.05.2021 14:08:45 Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле 09.05.2021 13:58:13 Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева: мы не могли не приехать в Минск на День Победы 09.05.2021 13:54:58 Концертная программа «Мы победили» в парке Горького в Минске - стрим 09.05.2021 13:54:00 Алексей Талай: мы никогда не позволим инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов 09.05.2021 13:49:54 В Гомельском районе в День Победы школьников торжественно приняли в пионеры и члены БРСМ блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Эверест. Дань Победе 09.05.2021 13:43:00 Гайдукевич – о попытках переписать историю: надо жестче защищать нашу историю, и мы это делаем 09.05.2021 13:33:00 Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся 09.05.2021 13:25:00 Глава Администрации Президента – о Декрете № 2: гарантирует стабильность, мир и согласие 09.05.2021 13:20:37 15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле 09.05.2021 13:14:28 Фотофакт. В Бресте отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 09.05.2021 13:14:00 Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы 09.05.2021 13:11:00 Головченко: мы помним подвиг, в котором мы черпаем силы 09.05.2021 13:04:00 Головченко – о Декрете № 2: это план действий на любой нештатный случай 09.05.2021 12:55:19 «Мой отец прошел войну, поэтому 9 Мая для моей семьи важнее, чем Новый год и 8 Марта». В столице продолжается празднование Дня Победы 09.05.2021 12:47:05 Молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс» в Могилеве - стрим блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Есть с кого брать пример 09.05.2021 12:35:00 Белорусские дипломаты в Украине по случаю Дня Победы возложили цветы в Мемориальном комплекcе 09.05.2021 12:33:23 В Гродно на Кургане Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня Великой Победы 09.05.2021 12:32:40 Военно-историческая реконструкция боя времен ВОВ в Гомеле - стрим 09.05.2021 12:28:09 Разбить плиту голыми руками и выдержать лежание на гвоздях. Спецназ 5-й бригады продемонстрировал свои возможности на площадке в парке Победы 09.05.2021 12:26:45 Белорусские дипломаты в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Бронзовому солдату 09.05.2021 12:10:44 Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим 09.05.2021 12:06:00 В Могилеве открыли первый магазин государственной символики 09.05.2021 11:59:53 От «Катюши» до «Цитруса». Около 20 единиц техники Минского гарнизона сегодня представлено в парке Победы 09.05.2021 11:53:46 В Орше взвились в небо десятки воздушных змеев 09.05.2021 11:47:00 Фотофакт. Лукашенко возложил венок к монументу Победы мнение Виктория КОХНО Пусть цветет жизнь... 09.05.2021 11:35:39 Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые 09.05.2021 11:33:08 День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле - стрим 09.05.2021 11:26:00 Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа 09.05.2021 11:21:00 Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа 09.05.2021 11:16:25 Выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси в Могилеве - стрим 09.05.2021 11:15:00 Лукашенко: Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить их подвиг 09.05.2021 10:55:54 В Могилеве начался праздник, посвященный Дню Победы 09.05.2021 10:55:00 Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске – прямая трансляция 09.05.2021 10:54:21 «Нью-Джерси» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче НХЛ 09.05.2021 10:47:20 Витебск празднует День Победы - стрим мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Растущее сопротивление 09.05.2021 10:33:18 Праздничные мероприятия в Минской области начались с массового возложения цветов на Кургане Славы 09.05.2021 10:32:00 100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы 09.05.2021 10:27:00 Заяц: значение подвига наших предков никогда не угаснет