Концерн "Белгоспищепром" готов полностью обеспечить белорусский рынок рапсовым маслом

Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, комментируя детали доклада Президенту. По словам председателя, работа по производству и популяризации рапсового масла проведена очень серьезная и уже принесла свои результаты:
– Если в 2020 году мы продали всего лишь 70 тонн бутилированного рапсового масла за полугодие, то в этом году – 1,5 тысячи тонн. Есть прирост в 20 раз. Это масло действительно полезно. Например, в Германии, Израиле потребление рапсового масла достигает 90 процентов, а у нас потребление подсолнечного масла 90 процентов.
Анатолий Бубен заметил, что рапс хорошо произрастает в стране, масло из него получают для пищевых целей:
– Мы его экспортируем, а также взяли на себя ответственность обеспечить страну рапсовым маслом. Это масло дешевле подсолнечного. Люди распробовали, спрос растет. Думаю, это направление будет развиваться. Мы получили заявку от МАРТ на следующий год на 10 тысяч тонн бутилированного масла для продажи в белорусских магазинах.
Руководитель концерна также заверил журналистов, что в его семье используют только рапсовое масло.