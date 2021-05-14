Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей, член Конституционной комиссии Валерий Мицкевич. На заседании комиссии он представил результаты анализа предложений общественности по внесению изменений в раздел Основного Закона, касающийся функций и полномочий Парламента. Ряд граждан предлагали закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему при формировании Палаты представителей.
– Регулирование данного вопроса в Конституции нецелесообразно, – отметил Валерий Мицкевич. – Исключив из нее институт отзыва депутатов, мы сможем в дальнейшем определять избирательную систему в рамках Избирательного кодекса без корректировки текста Конституции.
Конституционная комиссия также не поддержала инициативу о переходе с двухпалатного на однопалатный Парламент.
– Было много предложений создать из двух палат одну, увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат Парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать, – сказал журналистам Валерий Мицкевич.
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Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
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