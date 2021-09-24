Константин Смирнов: трудно переоценить подвижнический труд работников Брестской крепости

- поделился мнением Константин Смирнов.Брест давно стал для него родным городом. Впервые Константин Смирнов побывал в крепости, когда ему было 5 лет. С тех пор он регулярно с семьей и в одиночку посещает пограничный город, бывает на улице, которая носит имя его отца., - признался Константин Смирнов.По его словам, всякий раз посещение Брестской крепости действует на него невероятно эмоционально.- сказал Константин Смирнов.В Бресте сегодня проходят мероприятия по случаю 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 65-летия Музея обороны. Уже состоялись линейка памяти и торжественный прием в октябрята и пионеры, круглый стол "Мемориал. 50 лет служения истории" с презентацией юбилейного альбома. В 16.00 в театре драмы состоится торжественный вечер, посвященный юбилею, с участием представителей республиканских органов управления, Союзного государства, руководства области и города, общественности.