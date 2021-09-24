Константин Смирнов: трудно переоценить подвижнический труд работников Брестской крепости

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" работают подвижники - люди с невероятным энтузиазмом. Так высказался во время круглого стола, приуроченного к 50-летию мемориального комплекса и 65-летию Музея обороны, высказал Константин Смирнов - сын первооткрывателя подвига защитников Брестской крепости, писателя Сергея Смирнова, сообщает БЕЛТА.
"Трудно переоценить то, что делает этот музей, люди, которые в нем работают. Здесь действительно работают подвижники. Каждый год находят новые имена защитников, возвращают их из небытия. И это поразительно. Невероятно, каким энтузиазмом надо обладать, любовью к своему делу, чтобы так работать", - поделился мнением Константин Смирнов.
Брест давно стал для него родным городом. Впервые Константин Смирнов побывал в крепости, когда ему было 5 лет. С тех пор он регулярно с семьей и в одиночку посещает пограничный город, бывает на улице, которая носит имя его отца.
"Брестская крепость присутствует в моей жизни едва ли не с момента рождения. Я старше этого музея на четыре года. Защитники были практически нашими близкими родственники, бывали у нас дома, ночевали. Поскольку отец этим занимался, я в этом всю жизнь варился. И для меня и тогда было непонятно, каким образом люди могли совершить то, что они совершили. Я и по сей день этому поражаюсь. Какой высотой духа нужно обладать, чтобы совершить такой подвиг! Это для меня загадка", - признался Константин Смирнов.
По его словам, всякий раз посещение Брестской крепости действует на него невероятно эмоционально.
"И у нас в стране, и в Беларуси очень много говорят о патриотизме. Можно ничего не говорить, а просто идти сюда и все станет ясно", - сказал Константин Смирнов.
В Бресте сегодня проходят мероприятия по случаю 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 65-летия Музея обороны. Уже состоялись линейка памяти и торжественный прием в октябрята и пионеры, круглый стол "Мемориал. 50 лет служения истории" с презентацией юбилейного альбома. В 16.00 в театре драмы состоится торжественный вечер, посвященный юбилею, с участием представителей республиканских органов управления, Союзного государства, руководства области и города, общественности.