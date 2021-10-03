Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Константин Придыбайло - об интервью Лукашенко CNN: телекомпания показала, на каком месте находится американская журналистика

Константин Придыбайло - об интервью Лукашенко CNN: телекомпания показала, на каком месте находится американская журналистика

Свою оценку интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN журналист RT Константин Придыбайло дал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур". 


Говоря о том, что CNN представили только восьмиминутный ролик, журналист отметил:

- СNN постоянно так делают, это их тактика. В их ролик вошли пять-семь вопросов, хотя беседа длилась почти час. Когда Мария Захарова комментировала интервью, она верно подметила - если вы договариваетесь на беседу с CNN, сразу оговаривайте метраж. Этим интервью CNN показали, на каком месте находится американская журналистика. По сути, они приехали за 5-7 конкретными вопросами, из которых нужно было "нарезать винегрет", - сказал он. 

Обозреватель ОНТ Игорь Тур подчеркнул, что в общении с журналистами Александр Лукашенко всегда нацелен на диалог. А вот представитель CNN был к этому совершенно не готов. Его испугала необходимость говорить о своей стране. 

Вопрос со стороны Лукашенко о том, общался ли журналист CNN с простыми людьми в Минске Придыбайло назвал лакмусовой бумажкой. 

- То, что люди отказались отвечать на его вопросы, тоже показатель, - добавил он. 

По мнению журналиста, следует и дальше давать интервью зарубежным медиа. Он подчеркнул, что говорить правду легко и приятно, но она кому-то "режет глаза". 

Фото: vk.com/k_pridybaylo
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы