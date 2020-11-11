Минчанин Константин Андрюшечкин стал тестировщиком вакцины против коронавируса и привился ею во второй раз

КОМПЕТЕНТНО

– начинает наш разговор Константин Андрюшечкин.Сам он достоверно узнает, чем привился, лишь спустя полгода, когда исследования закончатся. Получил уже второй укол, ровно через 21 день после первого. За все это время – а прошел почти месяц – не почувствовал никаких изменений. Неужели ничего не беспокоит, нет даже мысли о возможном заражении коронавирусом?Родственники и друзья к решению Константина привить свой организм, а заодно испытать новый препарат, отнеслись положительно. С чего взяться негативу? Десятки тысяч россиян испробовали на себе профилактическое средство, оно оказалось безопасным. А вот коронавирусная инфекция коварна. К любым вирусам надо относиться настороженно, полагает собеседник, свиной или птичий грипп также принесли немало беды, но в отличие от COVID-19 они не настолько распространялись.– рассуждает Константин.Что касается его самого, то во время эпидемии и вовсе перестал болеть респираторными инфекциями, которые раньше дочка регулярно приносила из детского садика. Преградой к недугам стали защитные повязки и антисептики. Да и в целом у мужчины нет проблем со здоровьем и хронических заболеваний. Поэтому ничего не помешало ему стать тестировщиком «Спутника V». На возможное прохождение испытаний записали с первого же звонка. После проверки анализов, в том числе на различные инфекции, получил утвердительный ответ.– рассуждает собеседник.Он работает в компании «Беларусьфильм» на студии анимационного кино, проще говоря, создает мультики, автор сценариев трех картин. Коллеги и друзья знают, что Константин получил прививку от COVID-19, и тоже не без интереса следят за его самочувствием. Ведь все в мире хотят, чтобы спасение от злосчастного вируса было найдено.Фото из личного архива Константина Андрюшечкина