Минчанин Константин Андрюшечкин стал тестировщиком вакцины против коронавируса и привился ею во второй раз

В числе белорусских добровольцев, которые согласились испытать на себе российскую вакцину «Спутник V», – 49-летний Константин Андрюшечкин из Минска. Об объявлении набора участников он прочел в интернете, к тому же и столичная поликлиника № 28, одна из основных площадок третьего, заключительного этапа эксперимента, всего в двух шагах от его дома. А мотивация сильная – получить спасительный укол в числе первых, ведь даже после испытаний, которые еще продлятся полгода, препарат в одночасье в широкие массы не войдет. Поэтому лучше воспользоваться такой возможностью сейчас, считает Константин Викторович. Ничего рискованного, героического или опасного в этом не видит: вакцина прошла два этапа исследований в России, получила регистрацию, в западных медицинских журналах опубликованы рецензии. Ее иммуногенность подтверждена.
– Двадцать пять процентов лекарственных доз, которые нам ввели, – это плацебо. Кому попалось оно, а кому настоящий препарат, не знают ни врачи, ни пациенты. Осведомлен только разработчик –центр Гамалеи, который выдает наборы, – начинает наш разговор Константин Андрюшечкин.
Сам он достоверно узнает, чем привился, лишь спустя полгода, когда исследования закончатся. Получил уже второй укол, ровно через 21 день после первого. За все это время – а прошел почти месяц – не почувствовал никаких изменений. Неужели ничего не беспокоит, нет даже мысли о возможном заражении коронавирусом?
– Когда читаю или размышляю о побочных эффектах, начинаю к себе прислушиваться, искать «сбои» в организме, но понимаю, что это варианты нормы. И ничего такого особенного в личный дневник, в котором мы должны фиксировать все утренние изменения состояния, не вносил.
Родственники и друзья к решению Константина привить свой организм, а заодно испытать новый препарат, отнеслись положительно. С чего взяться негативу? Десятки тысяч россиян испробовали на себе профилактическое средство, оно оказалось безопасным. А вот коронавирусная инфекция коварна. К любым вирусам надо относиться настороженно, полагает собеседник, свиной или птичий грипп также принесли немало беды, но в отличие от COVID-19 они не настолько распространялись.
– Если с коронавирусом сам или среди близкого окружения не сталкиваешься, кажется, будто его и нет, забываешь о правилах эпидемиологической безопасности, респираторном этикете. Но стоит сходить, к примеру, в поликлинику, поинтересоваться новостями в стране и мире, как убеждаешься в обратном, – рассуждает Константин.
Что касается его самого, то во время эпидемии и вовсе перестал болеть респираторными инфекциями, которые раньше дочка регулярно приносила из детского садика. Преградой к недугам стали защитные повязки и антисептики. Да и в целом у мужчины нет проблем со здоровьем и хронических заболеваний. Поэтому ничего не помешало ему стать тестировщиком «Спутника V». На возможное прохождение испытаний записали с первого же звонка. После проверки анализов, в том числе на различные инфекции, получил утвердительный ответ.
– Перед вакцинацией и после не рекомендуется некоторое время употреблять алкоголь. Но для меня это ограничение не играет большой роли, потому что и так сторонник здорового образа жизни. Рад, что и себя защитил, и в исследованиях помогаю участвовать, одним словом – возможности совпали с желанием. Ведь на вакцину, если она будет действующая, пока одна надежда, – рассуждает собеседник.
Он работает в компании «Беларусьфильм» на студии анимационного кино, проще говоря, создает мультики, автор сценариев трех картин. Коллеги и друзья знают, что Константин получил прививку от COVID-19, и тоже не без интереса следят за его самочувствием. Ведь все в мире хотят, чтобы спасение от злосчастного вируса было найдено.
КОМПЕТЕНТНО
Заведующая терапевтическим отделением 28-й городской поликлиники Наталья Пропутневич:
– Третий пострегистрационный этап испытаний российской вакцины «Спутник V» проводится в том числе в нашей стране. С 1 октября приступили к вакцинации всех добровольцев и уже перешли на второй вектор, который начался примерно через три недели после первого. Это скрытое исследование, результаты которого будут известны по окончании всех этапов. А пока кровь добровольцев отправляется на заморозку в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В нашей стране в испытаниях участвуют 100 человек, 32 из них получили прививку в нашей поликлинике.
Фото из личного архива Константина Андрюшечкина
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Минчанин Константин Андрюшечкин стал тестировщиком вакцины против коронавируса и привился ею во второй раз
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