Конкурс-смотр строя и песни «Марш победы» в Витебске - стрим

На плацу 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит конкурс-смотр строя и песни «Марш победы» среди учеников школ города Витебска. Команды от 21 школы будут соревноваться в строевой подготовке и исполнении строевой песни. В программе – показательное выступление разведывательно-десантной роты, исполнение музыкальной композиции оркестром бригады и песни детских творческих коллективов. Смотрите событие 30 апреля в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday!