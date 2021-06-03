Конкурс профмастерства «Лучший пахарь» - стрим

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3 июня 2021 проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь». Это состязание традиционно организуют в рамках форума «Белагро–2021». Местом проведения стало поле базы им. Котовского в агрогородке Озерцо Узденского района Минской области. Днем ранее все команды сдали теоретический конкурс, и теперь лучшего определят практические соревнования. Во втором этапе участникам команд пропахать контрольный участок поля на машинотракторном агрегате, но и показать виртуозность вождения с грузом на «Трактор-шоу». Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!