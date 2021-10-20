Конкурс любительских театральных коллективов «Свет рампы» в Могилеве впервые пройдет в дистанционном формате

Региональный фестиваль любительских театров «Свет рампы» - одно из главных событий в культурной жизни Могилева. Прием заявок на нынешний фест уже стартовал. Ее можно подать до 15 ноября на электронный адрес организаторов svet_rampi@mail.ru, приложив видеоматериал своего спектакля.

Первый «Свет рампы» прошел в 2000 году и за это время стал очень популярным у горожан. Потому что, по словам организаторов (это - Могилевский горисполком, отдел культуры горисполкома и Могилевский городской Центра культуры и досуга), доказал: в городе и области есть талантливые режиссеры, актеры, у которых есть возможность реализовывать свой творческий потенциал.

Кстати, с каждым годом география творческих коллективов, принимавших участие в фестивале, увеличивалась: это не только Беларусь, но и Россия, Украина, Литва.

В этом году фестиваль впервые пройдет в дистанционном формате. Победителям (их имена объявят в декабре этого года), по традиции, вручат сувенир-эмблему - лампу с порхающим мотыльком, автором которой является режиссер народного белорусского театра «Валентин» Олег Загоровский. Номинации тоже будут традиционные: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль».

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Фото – Могилевский городской центр культуры и досуга.