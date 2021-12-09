Бабичев: конкуренция на проекте «100 идей для Беларуси» растет

Молодежная конкуренция на проекте «100 идей для Беларуси» с каждым годом растет. Такое мнение высказал корреспонденту sb.by первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.

Сегодня в спортивном комплексе «Ледовая арена» в Орше состоялся областной тур проекта. За возможность выхода в областной тур изначально боролись более 200 инновационных проектов. В итоге вниманию экспертного совета в областном туре были представлены 56 проектов в номинациях «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея».

По мнению Владимира Бабичева, каждая из разработок интересна, продумана и достойна выхода в финал:

– Проект «100 идей для Беларуси» является для участников уникальной возможностью заявить о своих инновационных идеях. С каждым годом участие в нем становится все более престижным и захватывающим. Это подстегивает ребят к разработке новых, необычных, а главное, нужных и полезных творческих проектов.

Для себя Владимир Бабичев выделил следующие проекты: «Интерактивно-образовательная площадка «Гагарин. Первый в космосе» (реконструкция остановки общественного транспорта)», «Борьба с инвазивными сорняками с помощью дронов», «Сенсорная перчатка для людей с ограниченными возможностями».

Руководитель областной организации также отметил, что работы, не вошедшие в республиканский финал, попадут в областной проект «Твоя идея для Витебщины», который проводится впервые.

Союз молодежи впервые презентовал проект «100 идей для Беларуси» в сентябре 2011 года и пригласил юношей и девушек принять участие в конкурсе на лучшую инновационную идею в различных сферах жизнедеятельности. Его цель – активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, мотивация и развитие молодежного изобретательства, рационализаторства, а также оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок ребят.



