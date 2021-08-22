Конфронтация Литвы с Китаем и переориентация белорусского экспорта в третьи страны через Россию ударила по экономике прибалтийской страны

Экономический кризис не позволяет обеспечить мигрантов минимальными условиями для проживания. Их содержат в промокаемых палатках, которые постоянно заливает дождем. Питание беженцев также неорганизованно: люди голодают и просят о помощи. Те, кто больше не может терпеть издевательства и неопределенность, бегут из лагерей. Представителей последней группы из более чем 30 мигрантов, которые вырыли подкоп под забором и сбежали, задержали в автомобилях с иностранцами, вывозивших их в Западную Европу. Однако эта новость практически не обсуждалась в европейской прессе. Вопрос участия организованной преступности в поставках мигрантов в Евросоюз в принципе стараются не поднимать, ведь это полностью рушит обвинения Беларуси в гибридной атаке с помощью мигрантов.Поток беженцев, экономическая нестабильность, вызвавшая рост цен, и ковидная сегрегация населения привели к массовым акциям протеста. Люди выходят на улицы по разным причинам. Даже те, кто уже получил прививку, поддерживают митинги, которые проходят против принудительной вакцинации в прибалтийских странах. Недовольство граждан действиями чиновников дошло до того, что люди готовы протестовать под любым лозунгом.обратил вниманиеВместо диалога с собственными гражданами чиновники предпочитают строить заборы, как это было в Латвии, или заливать людей из газовых баллонов, как это делали силовики в Литве.