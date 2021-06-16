Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала категорию людей, которым противопоказан загар. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Так, специалист посоветовала воздержаться от долгого нахождения на солнце людям, которые недавно делали пилинги.
– Пилинги уменьшают слой эпидермиса, в следствии чего может возникать нежелательная пигментация. Вообще после косметических процедур загорать не рекомендуется две недели, – объясняет бьюти-нутрициолог.
В качестве второго противопоказания Анна Кугук назвала использование бьюти-средств, в составе которых есть кислоты. Косметолог рекомендует оставить такую продукцию на осенне-зимний период либо использовать только на ночь.
– Людям, у которых есть хронические заболевания кожи лица также не стоит находиться на солнце, – уточняет специалист. – К таковым относится розацея – аутоимунное заболевание, которое выражается покраснением кожных покровов.
Для защиты от излучения косметолог советует использовать SPF-крем. Это стоит делать, как только ультрафиолетовый (UV) индекс становится 4 и выше.
– Данный показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации, – объяснила бьюти-нутрициолог.
Косметолог также назвала идеальное время для нахождения под солнцем:
– Если у вас нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов. В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени и использовать солнцезащитные средства.
Опубликовано:
2483
Кому нельзя загорать – объясняет косметолог
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter