Кому нельзя загорать – объясняет косметолог

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Так, специалист посоветовала воздержаться от долгого нахождения на солнце людям, которые недавно делали пилинги.– объясняет бьюти-нутрициолог.В качестве второго противопоказания Анна Кугук назвала использование бьюти-средств, в составе которых есть кислоты. Косметолог рекомендует оставить такую продукцию на осенне-зимний период либо использовать только на ночь., – уточняет специалист. –Для защиты от излучения косметолог советует использовать SPF-крем. Это стоит делать, как только ультрафиолетовый (UV) индекс становится 4 и выше., – объяснила бьюти-нутрициолог.Косметолог также назвала идеальное время для нахождения под солнцем: