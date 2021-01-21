Комплекс стимулирующих мер разработан для производителей и поставщиков товаров, отказавшихся от пластика

Напомним, что с 1 января 2021 года введен запрет (Постановление Совета Министров от 13 января 2020 года № 7 «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки») на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Данный перечень включает в себя палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), вилки, ложки и ножи.