Комплекс стимулирующих мер разработан для производителей и поставщиков товаров, которые перейдут с пластиковой на бумажную или другую экологичную упаковку. Об этом рассказал начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Максим Тарасов.
- Согласно постановлению Правительства Республики Беларусь с 1 апреля 2020 года для производителей и поставщиков товаров вдвое была снижена плата, которую они вносят за организацию сбора, обезвреживания и использования биоразлагаемой упаковки. Если говорить в абсолютных цифрах, с 180 до 90 рублей за тонну. В то же время увеличен размер платы за организацию сбора, обезвреживания и использования полимерной упаковки с 180 рублей до 270 рублей за тонну, а с 1 января 2021 года – 360 рублей за тонну.
Напомним, что с 1 января 2021 года введен запрет (Постановление Совета Министров от 13 января 2020 года № 7 «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки») на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Данный перечень включает в себя палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), вилки, ложки и ножи.
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Комплекс стимулирующих мер разработан для производителей и поставщиков товаров, отказавшихся от пластика
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ