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Компания Warner Bros. поддержала идею снять еще один приквел «Клана Сопрано»

Американский сценарист Дэвид Чейз заявил, что хотел бы снять еще один приквел сериала «Клан Сопрано». В компании Warner Bros. эту идею поддержали, пишет rg.ru.


Отмечается, что компания довольна результатами, которые показал приквел «Сопрано» «Множественные святые Ньюарка», увидевший свет в текущем году. История, раскрытая в этом фильме, повествует о подростковых годах Тони Сопрано.

Сейчас студия обсуждает с Чейзом новый проект, который также станет приквелом оригинального сериала.

Фото: pixabay.com
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