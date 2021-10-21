Компания Warner Bros. поддержала идею снять еще один приквел «Клана Сопрано»

Американский сценарист Дэвид Чейз заявил, что хотел бы снять еще один приквел сериала «Клан Сопрано». В компании Warner Bros. эту идею поддержали, пишет rg.ru.
Отмечается, что компания довольна результатами, которые показал приквел «Сопрано» «Множественные святые Ньюарка», увидевший свет в текущем году. История, раскрытая в этом фильме, повествует о подростковых годах Тони Сопрано.
Сейчас студия обсуждает с Чейзом новый проект, который также станет приквелом оригинального сериала.
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