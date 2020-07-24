Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2»

Перенос также коснулся фильма «Топ Ган: Мэверик» и других картин студии, сообщает Variety.

Студия Paramount перенесла триллер «Тихое место-2» на 23 апреля 2021 года, а боевик «Топ Ган: Мэверик» должен выйти в кинотеатрах 23 декабря нынешнего года.

Что касается других картин, то студия также перенесла новых «Чудаков» с июля 2021-го на 3 сентября того же года, а экранизация романа «Ученик тигра» теперь выйдет 10 февраля 2023-го, а не 11 февраля 2022 года, как планировалось изначально.

Также стала известна дата релиза продолжения «Соника в кино» – студия планирует выпустить сиквел 8 апреля 2022 года.