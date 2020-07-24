Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2»

Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2»

Перенос также коснулся фильма «Топ Ган: Мэверик» и других картин студии, сообщает Variety.

Студия Paramount перенесла триллер «Тихое место-2» на 23 апреля 2021 года, а боевик «Топ Ган: Мэверик» должен выйти в кинотеатрах 23 декабря нынешнего года.

Что касается других картин, то студия также перенесла новых «Чудаков» с июля 2021-го на 3 сентября того же года, а экранизация романа «Ученик тигра» теперь выйдет 10 февраля 2023-го, а не 11 февраля 2022 года, как планировалось изначально.

Также стала известна дата релиза продолжения «Соника в кино» – студия планирует выпустить сиквел 8 апреля 2022 года.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Британский писатель скупил собственную книгу, чтобы она попала в бестселлеры
Авдонин: часть СМИ существуют не для освещения событий, а для изменения восприятия реальности
Сивак: аппараты компьютерной томографии появятся в каждом районе столицы
«Клуб редакторов»: некоторые СМИ откровенно стали на антигосударственные рельсы
11 человек отравились грибами в Беларуси
Посещаемость выросла в три раза: как повлиял коронавирус на электронные библиотеки страны
В США инженер создал робота, который делает прически
Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2»
Топ-менеджер Viber — о перспективных функциях, которые могут появиться в вашем приложении
«Витебск» обыграл «Слуцк» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Крупко: уборка зерновых в Беларуси может быть завершена за 22 погожих дня
В США женщина сумела спастись от зашедшей в дом бешеной лисы
Генпрокуратура: никаких действий, направленных на лишение супругов Цепкало родительских прав, органы не предпринимали
В канун Дня пожарной службы в Гродно появилась тематическая арт-скамейка
«Рух» и «Славия» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере
Семья учителей при поддержке государства возродила умирающую деревню
Прыгун в высоту Максим Недосеков перепрыгнул председателя Белоруской федерации легкой атлетики. Тот обещает продолжение
Три машины столкнулись на трамвайных путях в Минске
Новые ограничения на купание в открытых водоемах: санэпидслужба обновила перечень небезопасных пляжей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Петришенко: В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси
Карпенко: в стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи
Республиканский молодежный поезд прибыл в Минск
Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Головченко: государство не может уйти от поддержки БМЗ
Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство
Автомобиль Peugeot врезался в мотоцикл Honda в Минске
«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Гонка за вакциной
Как выживает ресторанный бизнес во Франции во время коронавируса
В первом полугодии 2020-го розничный товарооборот составил 25,1 млрд рублей
«Одноклассники» запустили «Журнал действий» для администраторов групп
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1248,9 рубля
Думали пропал при сборе грибов, оказалось - убит: в Петриковском районе милиция оперативно раскрыла преступление
В Беларуси около 500 объектов общепита специализируется на национальной кухне
Прибытие молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» в Минск - стрим
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
Контейнерный поезд с 2000 куб. м. пиломатериалов отправился в Китай
"Беллегпром" готовится к новому учебному году - вот сколько моделей рюкзаков и формы выпустят
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Подкаблучник
Мы поднялись в небо с парашютистом Олегом Фоминым для проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Лучшие фото недели: Жатва, сердце в небесах и миссия на Марс. Выбор "СБ"
Витебская область начинает жатву
Авторы
СКАНИРУЙТЕ