О планах компании Starlink рассказала президент SpaceX Гвинн Шотвел, передает издание Lenta.ru.
Снимок носит иллюстративный характер
По словам Шотвел, непрерывного глобального охвата компания достигнет, когда 1800 спутников достигнут своей рабочей орбиты. Это, как оценивает топ-менеджер компании Илона Маска, произойдет к началу осени 2021-го. Когда это случится, корпорация начнет получать разрешения, чтобы предоставлять телекоммуникационные услуги в ряде стран.
Сообщается также, что всего Starlink планирует запустить в космос 12 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивают в $ 10 миллиардов.
Фото: pixabay.com
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Компания Илона Маска намерена обеспечить планету интернетом к сентябрю
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