Комбустиолог о лечении Ромы Когодовского: настолько тяжелый случай с таким результатом нам еще не встречался

Такое мнение высказал журналистам декан хирургического факультета БЕлМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть, которому Президент сегодня вручил медаль Франциска Скорины. Говоря о собственных эмоциях во время церемонии награждения, врач подчеркнул: было волнительно.



– Высокая оценка нашей работы, которую дал нам Глава государства, имеет значение не только для нас, награжденных сегодня в этой торжественной обстановке, но и для всей комбустиологической службы страны.



Алексей Часнойть вспоминает: клинический случай Ромы Когодовского, семиклассника Занарочской средней школы, который в апреле этого года вынес на руках из горящего дома своего двухлетнего брата, был крайне тяжелым.



– Была огромная площадь поражения кожных покровов, почти все ожоги глубокие. Нам предстояла огромная работа во имя спасения. И оно стало возможным только благодаря слаженности нашего коллектива, каждый член которого и днем, и ночью был готов прийти на помощь пострадавшему. Это на самом деле подвиг. Потому что настолько клинически тяжелый случай с таким результатом нам не встречался. То, как выглядит сегодня Рома, то, что он может ходить, обслуживать себя полностью, – это заслуга наших врачей. От санитарочек до заведующего отделением. В его судьбе поучаствовали многие специалисты и Министерства здравоохранения, и различных лечебных учреждений города Минска и республики.



Главный комбустиолог Минздрава вспоминает самый эмоциональный день:



– Наши ожоговые пациенты всегда очень сложные, – для начала отмечает он. – И с прогностической точки зрения мы не всегда были уверены, что у нас все получится. Наибольшее облегчение мы получили тогда, когда Романа перевели в отделение из реанимации, когда поняли, что все его осложнения позади, все оперативные вмешательства выполнены и осталась реабилитация. Это было самое главное в нашей работе, когда мы вдохнули полной грудью – от радости и полученного результата.



Рассказал Алексей Часнойть и о предстоящих встречах докторов и Ромы Когодовского:



– Коллектив к нему сильно прикипел. Все его холили, лелеяли, носили на руках. Приложили эмоциональные силы и ответственность для его выздоровления и физические. На самом деле наше общение с Романом будет длиться еще долго. В основном, конечно, оно будет касаться медицинской части – мальчику до конечного результата предстоит еще долгая реабилитация. А сейчас он всего лишь неделю пробыл дома, поэтому не нужно мешать ему восстанавливаться, возвращаться к нормальной жизни. Нам еще предстоит много встреч.