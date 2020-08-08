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  2. Комбайнер СКП «Авангард» Могилевской области Николай Вандиловский: на «умной» технике и работать приятно

Комбайнер СКП «Авангард» Могилевской области Николай Вандиловский: на «умной» технике и работать приятно

В нынешнем году техническая база аграриев Могилевщины заметно укрепилась. В канун уборочной кампании область получила по лизингу 130 новых зерноуборочных комбайнов «Полесье», которые сразу же вышли в поле. Насколько отечественные комбайны нового поколения надежны и удобны в эксплуатации?

Ответ на этот вопрос знает комбайнер Николай Вандиловский из сельхозфилиала «Авангард» Могилевского отделения железной дороги. За штурвал отечественного «Полесья» GS2116 он пересел в прошлом году. До этого механизатор работал на «Полесье» старой модификации, импортных комбайнах, так что сравнить новую технику ему есть с чем. Николай Вандиловский утверждает: энергонасыщенными комбайнами «Гомсельмаша» легко управлять, к тому же они  комфортны для человека. Но самое главное — мощность машин нового поколения позволяет трудиться быстрее и качественнее:

— Захват жатки у энергонасыщенных комбайнов  — 9 метров, а пропускная способность — 16 килограммов зерна в секунду, то есть почти в полтора раза больше, чем у их старых «собратьев».

Управлять подобной техникой сможет не каждый, для этого нужна хорошая  подготовка и навыки общения с электроникой. Специальная программа на дисплее «подсказывает», каковы ситуация на поле и состояние самой машины. К примеру, если требуется дополнительная смазка, механизатор может провести эту операцию по ходу — буквально одним кликом. «Перестройка» с уборки одной культуры на другую, установка режима кондиционирования — все эти задачи решаются за считанные секунды.

Служить такие комбайны, уверен механизатор с двадцатилетним стажем, могут и должны как минимум полтора десятка лет. Но — при условии грамотного ухода. Лично он вопросу контроля за техсостоянием машины уделяет особое внимание. «Мой трудовой день в страду начинается в 6 утра с проверки состояния и комбайна. Времени это требует немало — около двух часов. Но такая «ревизия» очень важна для бесперебойной работы во время жатвы», — поделился Николай Николаевич.

Руководитель сельхозпредприятия Леонид Копцов при этом уточнил, что гарантийное обслуживание комбайна (на котором техника находится и в этом сезоне), обеспечивает могилевский дилер «Гомсельмаша». Когда в прошлом году случались сбои, специалисты приезжали в хозяйство и в короткие сроки исправляли неполадки на месте.

Всего на уборке зерновых и зернобобовых в «Авангарде» сейчас заняты 8 комбайнов. Работы хватает всем: хлеб  в нынешнем сезоне вырос знатный.

— Урожайность зерновых и зернобобовых в среднем составляет 50-52 центнера с гектара. А на озимой пшенице мы взяли и того больше — около 60 центнеров с гектара, — отметил руководитель «Авангарда»

В целом в Могилевском районе убрано более трети площадей. А южные районы области уже перешагнули экватор уборочной.

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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