Популярный российский врач и телеведущий Евгений Комаровский вновь поднял важную тему. Медик рассказал, какова вероятность заболеть коронавирусом на улице.
Фото: скриншот из видео
Полезной информацией он поделился на своем YouTube-канале.
– Принципиальной особенностью эпидемиологии коронавируса является то, что вирус с потоками воздуха переносится на большие расстояния. Когда покидающий нас коронавирус растворяется в воздухе, мы не можем вдохнуть инфицирующую дозу, – сказал специалист и добавил, что в помещениях концентрация вируса довольно высока.
Евгений Комаровский обратился к цифрам. Он пояснил, что из тысячи заболевших инфицировались на улице менее 10 человек, то есть примерно 1%.
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Комаровский рассказал о шансах заболеть COVID-19 на свежем воздухе
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