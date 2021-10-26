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Комаровский поделился советами, как обезопасить ребенка от заражения COVID-19

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале напомнил правила, которым нужно следовать, чтобы уберечь ребенка от заболевания коронавирусной инфекцией. 


– Важно самим не стать источником заражения, привиться и соблюдать противоэпидемические мероприятия. Если вы куда-то ходите, нужно следить за тем, чтобы не принести вирус в дом. В общественных местах использовать маску, не находиться в толпе, стараться избегать непроветриваемых помещений. Было бы здорово, если бы воспитатели, педагоги и тренеры тоже сделали прививку. Дети должны общаться с этими людьми или на свежем воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, – отметил медик.  

Комаровский также напомнил, что, если ребенок старше 16 лет, его можно прививать вакциной Pfizer [в Украине]. 

Доктор обратился к родителям и призвал следить за тем, чтобы встречи ребенка с товарищами проходили на свежем воздухе. 

Фото: pixabay.com
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