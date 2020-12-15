Магнитные браслеты – один из вариантов сетевого шарлатанства. Так считает врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, который поделился подобной информацией в своем YouTube-канале.
Скриншот из видео
– Эти устройства могут использоваться для чего угодно. Магнитные браслеты – это то же самое, что и блокаторы вирусов, например. Их покупают, когда надо что-то делать. Магнитные браслетики бывают очень красивенькими. Они могут быть с камушком, с золотом или серебром, их можно вешать на разные штуки и органы. Например, на ноги, руки или шею. И когда любимый человек подарил вам этот браслетик, то ради Бога. Любимый человек – это хороший способ профилактики головной боли, а магнитный браслетик – нет. Главное, это вообще не вредно. С точки зрения здоровья вредно то, что у вас есть какая-то проблема, которая вызывает частые головные боли, – рассказал Евгений Комаровский.
Специалист также добавил, что головная боль это не диагноз, а реальная проблема. И есть реальный способ, который поможет избавиться от нее.
– Вместо того чтобы выпить таблетку и забыть про мигрень, некоторые бегают чуть ли не с бубнами и надеются, что это поможет, – отметил врач.
Опубликовано:
703
Комаровский объяснил, почему не стоит приобретать магнитные браслеты от головных болей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter