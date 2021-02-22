Прогулки зимой не только не вредят здоровью ребенка, как это принято считать, но и положительно сказываются на его самочувствии. Однако все же существуют ситуации, при которых малыша не стоит выпускать на улицу. О подобных на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
– Если у ребенка нормальная температура, он активный и бодрый, при этом нет экстремальных погодных условий, которые не типичны для малыша, на улицу можно. Но главное, если есть мороз и ребенок дышит носом, на прогулку стоит сходить. Если же дышит ртом, необходимо остаться дома. В любом случае у ребенка обязана быть нормальная температура тела и малыш должен хотеть гулять, – рассказал Евгений Комаровский.
Педиатр отметил, что даже насморк не является поводом для пропуска прогулки зимой. Ребенку нужен свежий воздух, поэтому постоянно прятать малыша в помещение не стоит.
Фото: pixabay.com
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Комаровский объяснил, когда прогулки в мороз действительно могут навредить ребенку
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