Комаровский: больные COVID-19 максимально заразны еще до появления симптомов

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Сперва эксперт отметил, что отношение к заболеванию сейчас совершенно иное, нежели было весной во время первой волны. Кто-то уже переболел, а другие смирились и ждут, когда инфекция заглянет и к ним в дом. Но тем не менее вопросы профилактики и осторожного поведения своей актуальности не теряют.– отметил Комаровский.Медик уверен: после того как пациент, к примеру, теряет обоняние, количество клеток вируса, которые он выделяет, резко уменьшается. Безопасными для окружающих больные коронавирусом становятся примерно на 6-й или 7-й день.Евгений Комаровский также напомнил, что не существует никакой волшебной таблетки, которая бы смогла уберечь от заболевания. Не встретиться с вирусом можно только благодаря собственному уму, ответственности, соблюдению необходимых мер предосторожности.Врач обозначил и места, где вероятность столкнуться с вирусом наиболее высока. К таким он отнес невентилируемые помещения, в которых одновременно находится большое количество людей (возможно, выделяющих вирус и даже не подозревающих об этом). Места с наибольшим риском – лифты, вагоны метро, общественный транспорт.