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  2. Командно-штабное учение военных с участием МВД и МЧС состоялось в Клецке

Командно-штабное учение военных с участием МВД и МЧС состоялось в Клецке

Учения стали итогом проверки войск территориальной обороны города Клецка и Клецкого района, рассказали в Минобороны.

 В ходе учения военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями отметили в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, за работой военнообязанных наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Александр Вольфович, который дал высокую оценку их действиям.

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