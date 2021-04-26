Коллаборация Calvin Klein и Heron Preston, кроссовки-таби Maison Margiela и мебель от Versace: что нового произошло в моде за неделю

1. Мировые достопримечательности в коллекции Balenciaga

Фото:

balenciaga.com

Фото:

balenciaga.com

Фото:

balenciaga.com

2. Коллаборация Calvin Klein и Heron Preston

Фото:

calvinklein.com

Фото:

calvinklein.com

3. Фелипе Оливейра Баптиста покидает пост креативного директора Kenzo

Фото:

zimbio.com

4. Maison Margiela и Reebok выпустили новые кроссовки-таби

Фото:

reebok

Фото:

reebok

5. Новая коллекция мебели от Versace Home

Фото:

versace.com

Фото:

versace.com

Фото:

versace.com

Впервые за долгое время рекламный лукбук коллекции Balenciaga привлек внимание больше, чем сама линейка. А весь секрет в том, что бренд представил ее на фоне мировых достопримечательностей.По словам фотографа Патрика Вельде, главная задумка была в том, чтобы показать мир до пандемии, когда люди беспрепятственно могли путешествовать по любимым местам.При помощи «чудес» фотошопа моделей переместили к Эйфелевой башне, Миланскому собору, Аллее славы, Колизею, Тадж-Махалу и храму Василия Блаженного.Манекенщицы демонстрировали флисовые куртки, джинсовые плащи, пижамные халаты, плиссированные платья, головные уборы и знаменитые кроссовки из коллаборации Balenciaga с Vibram с отделением под каждый палец.В конце лукбука была представлена видеопрезентация, в которой креативный директор бренда Демна Гвасалия показал северное сияние, распускающийся цветок, танцующих детей, бумажные фонарики и падающее домино, пообещав, что скоро все снова будет хорошо.На прошедшей недели своей коллаборацией нас порадовал американский бренд Calvin Klein.Вместе с дизайнером и создателем одноименной марки Хероном Престоном они выпустили коллекцию базовых, но нестандартных курток, джинсов, толстовок, футболок, боди и нижнего белья.Все модели украшены характерными элементами бренда Heron Preston – оранжевыми полосами и крупными карманами, будто бы заимствованными из экипировки городских рабочих.В рекламном кампэйне Calvin Klein X Heron Preston снялись модели Кайя Гербер и Эшли Грэм, рэперы Нас и Лил Узи Верт, скейтбордист Стиви Уильямс, актриса Джордан Александер, диджей Педро Кавальер, фотограф Ренелл Медрано, а также Сабрина Альбарелло – девушка Херона Престона и участница его креативной команды.На прошедшей недели случились и не очень приятные события. Спустя два года плодотворной работы с французским брендом Kenzo свой пост креативного директора покидает Фелипе Оливейра Баптиста.По официальной версии у дизайнера истекает срок действия контракта.В свою очередь, Бапстиста отметил, что для него было честью работать с модным домом и с наследием его основателя Кензо Такады., – высказался дизайнер.Отмечается, что Фелипе прекратит сотрудничество с брендом 30 июня. Имя нового креативного директора пока не раскрывается.Модельер подарил нам много удивительных коллекций, чего только стоит его осенняя линейка 2020 года, вдохновленная архивами модельера Кансая Ямамото. Надеемся, что творческий запал Фелипе не угаснет и будет раскрываться при создании коллекций для других именитых домов моды.Поистине заслуженное звание «Самая креативная модель кроссовок» мы готовы отдать новой паре, которую в совместной коллаборации создали Maison Margiela и Reebok. Как она выглядит – рассказываем и показываем.Два бренда переработали модель кроссовок Instapump Fury. На этот раз они добавили в их дизайн раздвоенный носок, характерный для культовых таби-бутс. Не обошлось и без элементов ботинок-дерби.Обувь вышла в трех цветах: черном, белом и черно-красно-желтом. Стоимость модели пока не сообщается, однако в продажу она поступит уже 30 апреля.Итальянский бренд Versace всегда поражает креативностью и богемностью своих коллекций. Неважно, одежда ли это или предметы интерьера, модные критики заранее знают: будет со вкусом. Вот и на днях Донателла Версаче лишний раз подтвердила данную теорию, представив новую яркую коллекцию мебели Versace Home.Для создания линейки она привлекла лучших, по ее мнению, дизайнеров – Людовику и Роберто Паломба. В своем обзоре мы оценили результаты их сотрудничества.В новой коллекции представлено множество предметов интерьера. Главным стало скульптурное кресло со спинкой на молнии Versace Venus. Оно создано как дань уважения топ-моделям, которые поддерживали бренд с самого начала.Абажуры, изголовья кровати, ножки столов и ковров украшены фирменным логотипом Versace. В предметах мебели сочетается черная кожа, мягкий хлопок, шелк, жаккард и глянцевые металлы.