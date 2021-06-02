Количество случаев заражения COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15%

– уточнили во Всемирной организации здравоохранении в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.С 24 по 30 мая в мире было выявлено 3 550 456 новых заболевших коронавирусом и 78 667 летальных исходов. По состоянию на 30 мая всего насчитывалось 169 604 858 случаев заражения и 3 530 837 случаев смерти больных.Количество случаев инфицирования возросло на минувшей неделе в Африке (на 22%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%), тогда как в Европе число новых случаев заражения уменьшилось на 26%, в Юго-Восточной Азии – на 24%, в Северной и Южной Америке – на 2%, в Восточном Средиземноморье – на 1%. Количество летальных исходов стало больше в Африке (на 11%), но сократилось в Восточном Средиземноморье (на 18%), Европе (на 17%), Юго-Восточной Азии (на 8%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 2%), Северной и Южной Америке (на 1%).В Европе за прошедшую неделю заболели более 430 тыс. человек и умерли более 11 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1,5 млн заразившихся, умерли более 29 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,3 млн. Далее следуют Бразилия (более 420 тыс. новых случаев), Аргентина (более 219 тыс.), США (более 153 тыс.), Колумбия (более 150 тыс.), Иран (более 69 тыс.), Россия (более 61 тыс.), Франция (более 60 тыс.) Турция (более 57 тыс.), Непал (более 47 тыс.), Чили (более 46 тыс.) и Индонезия (более 39 тыс.).