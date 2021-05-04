Количество погибших в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 23

отметилаСогласно информации Шейнбаум, еще 65 человек находятся в медицинских учреждениях.Напомним, что обрушение пролета метромоста случилось в районе станции "Оливос" на юге города 3 мая в 22:25 по местному времени. В момент происшествия по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Правоохранительные органы устанавливают причины катастрофы.