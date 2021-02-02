Колесо истории должно заставить всех задуматься – Довгало

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После событий в нашей стране России предсказывают такой же сценарий «борьбы за демократию». Конечно, по шаблону работать проще, но могли бы и проявить креатив, считает депутат.А самое интересное, что "великие борцы за демократию" предупреждают о недопустимости нарушения прав и свобод и требуют освобождения задержанных во время массовых беспорядков. Вот ведь как интересно, пусть бы свои требования реализовали у себя, а то выставили флажки, типа люди, и все... нет людей – нет проблем.Не волнуйтесь, советчики, организаторы и координаторы белорусских и не только "протестов", россияне, так же, как и белорусы, разберутся сами. А в Тулу со своим самоваром точно соваться нечего.Кто бы мог подумать, что те, кто ратует за выполнение международных стандартов, прав, не могут разобраться у себя , в своем "царстве-государстве".И как часто путь, кажущийся отдельным "товарищам" правильным, на поверку оказывается провальным.И уж совсем забыли слова господина Черчилля: "Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути", – подытожила Ирина Довгало.