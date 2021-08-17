Коктыш: моральный долг западных стран – решать проблему миграции, а не делать вид, что ее нет

Эксперт обратил внимание на то, что после событий в Афганистане будет новая волна миграции. Он считает, что это только начало. Если следующим шагом станет вывод войск из Ирака, оттуда в Европу станут мигрировать люди с прозападным менталитетом.–отметил Кирилл Коктыш.Вместе с тем политолог заявил, что ситуация, когда миграционные потоки идут в Восточную Европу, выгодна Брюсселю, поскольку после саммита Путина и Байдена у Франции и Германии возникла идея провести саммит Европы с главой России.– добавил эксперт и отметил, что ситуация, когда Восточная Европа диктует свои правила Западной, противоестественна.Продолжая тему, Кирилл Коктыш напомнил, что демократическая партия США – это партия мигрантов. Любой, кто скажет в Америке, что беженцы –это плохо, будет осужден народом. В связи с этим мигранты подрывают легитимность проамериканских восточноевропейских элит.заключил политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.