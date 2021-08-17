Коктыш: моральный долг западных стран – решать проблему миграции, а не делать вид, что ее нет

Такую точку зрения в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Эксперт обратил внимание на то, что после событий в Афганистане будет новая волна миграции. Он считает, что это только начало. Если следующим шагом станет вывод войск из Ирака, оттуда в Европу станут мигрировать люди с прозападным менталитетом.
– Миграция будет, и моральный долг западных стран – решать эту проблему, а не делать вид, что ее нет. Те 9 тысяч афганских переводчиков, выучивших английский для того, чтобы обслуживать войска западной коалиции, станут первым мощным потоком беженцев, который будет искать спасения в Европе и США, –отметил Кирилл Коктыш.
Вместе с тем политолог заявил, что ситуация, когда миграционные потоки идут в Восточную Европу, выгодна Брюсселю, поскольку после саммита Путина и Байдена у Франции и Германии возникла идея провести саммит Европы с главой России.
– Тут же Францию и Германию поставила на место Восточная Европа. Она забаллотировала это решение, – добавил эксперт и отметил, что ситуация, когда Восточная Европа диктует свои правила Западной, противоестественна.
Продолжая тему, Кирилл Коктыш напомнил, что демократическая партия США – это партия мигрантов. Любой, кто скажет в Америке, что беженцы –это плохо, будет осужден народом. В связи с этим мигранты подрывают легитимность проамериканских восточноевропейских элит.
– Для Брюсселя это великое счастье, о чем, конечно, он публично не скажет. [Бельгия] смотрит и не верит своим глазам, потому что проамериканские элиты Восточной Европы теряют свою легитимность в глазах собственного населения. Поэтому кто придет к власти? Проевропейские элиты, ведь худо-бедно, но единственный центр, который хоть как-то может решать миграционную проблему, это Брюссель. Да, не так, как хотелось бы Восточной Европе, но лучше, чем это мог бы сделать Вашингтон, – заключил политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.