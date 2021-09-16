Кочанова: здоровье граждан было и остается приоритетным направлением соцполитики государства

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– сказала Наталья Кочанова.По ее словам, в нашей стране система здравоохранения развивается достаточно эффективно. "При государственной поддержке возводятся новые объекты здравоохранения, реконструируются, модернизируются действующие, оснащаются новым современным оборудованием медицинские объекты. Президент уделяет самое пристальное внимание развитию медицины в нашей стране", – отметила спикер.Наталья Кочанова также зачитала приветствие Президента Беларуси делегатам II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.II съезд Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16–17 сентября на базе Белорусского государственного медицинского университета. В мероприятии принимают участие специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.В ходе пленарного заседания прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. В рамках мероприятия также пройдет Конкурс молодых ученых имени академика Г.И. Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".Организаторы мероприятия – Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.