Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кочанова: в Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему

Кочанова: в Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему

Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время пленарного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, которое проходит в Славгороде. Тема – роль местных органов власти в устойчивом развитии регионов, пострадавших при аварии на ЧАЭС.


– Поддержка юго-востока Могилевской области – абсолютно четко выверенная политика, которая проводится в нашей стране. Александр Лукашенко когда-то давно принял абсолютно правильное решение по развитию регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня в Славгороде я увидела людей, которые благодарили за то, что сделано со стороны Правительства и государства. Благодарили Президента за принятые программы по поддержке и развитию этих регионов. 

Председатель Совета Республики отметила: то, что увидела сегодня в Славгороде, заслуживает всякой похвалы. 


– Здесь не только осваиваются средства, которые выделяются на развитие территорий, но и открываются производства. Это очень важно. Посмотрите, филиал нашего известного предприятия «Красный пищевик», который даст людям работу, а это более 100 мест. Это толчок для развития города, района и региона. Построен новый детский сад. В районе наблюдается рост рождаемости. А демографическая безопасность – одна из приоритетных задач для нашего государства, – отметила Наталья Кочанова.

Что касается Могилевской области, то, по словам Натальи Ивановны, здесь чувствуется хозяйский подход ко всему: 


– Видно, как за короткое время завершается строительство объектов, которые стояли десятилетиями. В самом Могилеве построена поликлиника. Планируется завершить объект, который очень нужен областному центру: здесь не было достойного спортивного комплекса, а к 7 ноября он будет сдан.

Председатель Совета Республики остановилась и на основных посылах VI Всебелорусского народного собрания. Одно из приоритетных направлений развития нашей страны на ближайшую пятилетку – сильные регионы.


– Это все районные центры, города. Еще раньше было принято решение по ускоренному развитию городов с численностью населения более 80 тысяч. До этого мы строили и развивали агрогородки. То есть все идет поэтапно и в комплексе. Есть и другие программы, которые реализовываются в нашей стране. К примеру, сейчас разрабатывается новая – по развитию Полоцка. Это сделано по поручению Главы государства, когда он посещал город в прошлом году. Сильные регионы – это возможность у людей работать, развитая социальная сфера. И тогда люди будут здесь трудиться, жить и развиваться. В таких небольших городах чувствуется настоящая жизнь, здесь люди отзывчивые – своим трудом они делают нашу страну краше. Они всегда с благодарностью воспринимают все то, что делает для них государство. И дальше своим трудом создают благо для своей страны, – заключила Наталья Кочанова.  


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ