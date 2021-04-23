Кочанова: в Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему

Председатель Совета Республики отметила: то, что увидела сегодня в Славгороде, заслуживает всякой похвалы.отметила Наталья Кочанова.Что касается Могилевской области, то, по словам Натальи Ивановны, здесь чувствуется хозяйский подход ко всему:Председатель Совета Республики остановилась и на основных посылах VI Всебелорусского народного собрания. Одно из приоритетных направлений развития нашей страны на ближайшую пятилетку – сильные регионы.– заключила Наталья Кочанова.