Кочанова: в Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему

Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время пленарного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, которое проходит в Славгороде. Тема – роль местных органов власти в устойчивом развитии регионов, пострадавших при аварии на ЧАЭС.
– Поддержка юго-востока Могилевской области – абсолютно четко выверенная политика, которая проводится в нашей стране. Александр Лукашенко когда-то давно принял абсолютно правильное решение по развитию регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня в Славгороде я увидела людей, которые благодарили за то, что сделано со стороны Правительства и государства. Благодарили Президента за принятые программы по поддержке и развитию этих регионов.
Председатель Совета Республики отметила: то, что увидела сегодня в Славгороде, заслуживает всякой похвалы.
– Здесь не только осваиваются средства, которые выделяются на развитие территорий, но и открываются производства. Это очень важно. Посмотрите, филиал нашего известного предприятия «Красный пищевик», который даст людям работу, а это более 100 мест. Это толчок для развития города, района и региона. Построен новый детский сад. В районе наблюдается рост рождаемости. А демографическая безопасность – одна из приоритетных задач для нашего государства, – отметила Наталья Кочанова.
Что касается Могилевской области, то, по словам Натальи Ивановны, здесь чувствуется хозяйский подход ко всему:
– Видно, как за короткое время завершается строительство объектов, которые стояли десятилетиями. В самом Могилеве построена поликлиника. Планируется завершить объект, который очень нужен областному центру: здесь не было достойного спортивного комплекса, а к 7 ноября он будет сдан.
Председатель Совета Республики остановилась и на основных посылах VI Всебелорусского народного собрания. Одно из приоритетных направлений развития нашей страны на ближайшую пятилетку – сильные регионы.
– Это все районные центры, города. Еще раньше было принято решение по ускоренному развитию городов с численностью населения более 80 тысяч. До этого мы строили и развивали агрогородки. То есть все идет поэтапно и в комплексе. Есть и другие программы, которые реализовываются в нашей стране. К примеру, сейчас разрабатывается новая – по развитию Полоцка. Это сделано по поручению Главы государства, когда он посещал город в прошлом году. Сильные регионы – это возможность у людей работать, развитая социальная сфера. И тогда люди будут здесь трудиться, жить и развиваться. В таких небольших городах чувствуется настоящая жизнь, здесь люди отзывчивые – своим трудом они делают нашу страну краше. Они всегда с благодарностью воспринимают все то, что делает для них государство. И дальше своим трудом создают благо для своей страны, – заключила Наталья Кочанова.
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Кочанова: в Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему
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