Власть на связи: Кочанова провела прямую телефонную линию

Множество звонков поступили на прямую телефонную линию, которую провела сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Темы обращений - самые разнообразные: от семейных неурядиц и земельных споров до оспаривания результатов оценки балансовой стоимости жилого дома. Звучали и слова искренней благодарности как высшему руководству страны за сохранение мира и спокойствия в республике, так и непосредственно Совету Республики за решение проблем по итогам прошлых прямых линий и личных приемов.



Коллективное по сути обращение поступило на прямую линию от жителей Дзержинского района. Они просили обратить внимание на состояние автодороги Н8362, соединяющей деревни Чики и Шпильки: часть этой местной дороги до сих пор не заасфальтирована. Выслушав озвучившую эту проблему Алену Ивановну, председатель Совета Республики сообщила, что для оценки ситуации на место выедут специалисты.

Многодетную маму из Житковичей Риту Васильевну волнует стоящая перед ней проблема трудоустройства. Наталья Кочанова заверила, что в подборе работы обратившейся будет оказано содействие. Как и жительнице Бреста Марии Александровне, посетовавшей на дороговизну лекарств для лечения мужа.

Спасти от банкротства крупное региональное предприятие - Специализированную передвижную механизированную колонну №33 ОАО «Пинсксовхозстрой» - просила дозвонившаяся на прямую линию из Брестской области Ирина Владимировна. Работающая с марта 1973 года СПМК-33 внесла существенный вклад в реализацию объектов Государственной инвестиционной программы Беларуси, постоянно вводя в строй объекты республиканского и областного значения, комплексы посольств иностранных государств. Возведенные этим предприятием объекты отличаются высоким качеством, отличными эксплуатационными свойствами и соблюдением нормативных сроков строительства, что подтверждается многочисленными наградами предприятия, в том числе международными. Однако сегодня СПМК-33 попало в непростую экономическую ситуацию - и людей волнует сохранность своих рабочих мест. Наталья Кочанова заверила, что решением сложившейся ситуации займутся специалисты:

- Думаю, что на следующей неделе они выедут на место для предметного разбирательства. Потерять рабочие места люди не должны.

От некоторых граждан, ранее уже обращавшихся к спикеру Совета Республики со своими проблемами, поступали повторные звонки: люди благодарили за решение их прежних вопросов и обращались с новыми.







Следует отметить, что решить удалось многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии Совета Республики. Например, фермер из деревни Городец Кобринского района выразил признательность за положительное разрешение ситуации, касающейся оплаты реализованной им сельхозпродукции:

- Большое спасибо за помощь. После обращения со мной постоянно держали связь. Звонили, спрашивали, рассчитались ли со мной. То есть вопрос действительно находился на контроле. Деньги поступили в полном объеме. Теперь можно работать дальше.

А жители деревни Аннополь Минского района поблагодарили руководителя верхней палаты Парламента за помощь в ремонте дороги, которая была непригодна для проезда автотранспорта. Дорога была отремонтирована в месячный срок.

Все поступившие сегодня обращения также взяты Натальей Кочановой на контроль.

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Члены Президиума Совета Республики продолжат проводить прямые телефонные линии и приемы граждан. Как сообщается на сайте верхней палаты белорусского Парламента, на 30 января запланирована прямая телефонная линия заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко.

Личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц 19 января планирует провести председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович; 21 января - председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец; 27 января - председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Время начала всех указанных личных приемов - 10.00.

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