Кочанова посетила ясли-сад № 2 Славгорода

Потребность в новом дошкольном учреждении возникла с появлением микрорайона, который постепенно прирастал молодежью. Именно поэтому в ноябре прошлого года на улице Калинина открыли детский сад на 75 мест. В нем работают четыре группы, одна из которых интегрированная – для детей с тяжелыми нарушениями речи. Есть зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, где можно заниматься рисованием, лепкой и даже вышиванием. В саду своя родительская комната, кабинет психолога. Еще есть комната народного творчества, где детям рассказывают про белорусскую культуру, традиции и обычаи. К слову, в Славгороде работают четыре дошкольных учреждения, а всего в районе их восемь. В них воспитываются более 500 дошколят.Также Наталья Кочанова побывала на гидрологическом памятнике природы «Голубая криница», где ознакомилась с туристическим потенциалом района, возможностями для самозанятости у жителей района.