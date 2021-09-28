Кочанова о работе над поправками в Конституцию: разговор о будущем страны не может быть быстрым и легким

Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила журналистам, подводя итоги сегодняшнего расширенного заседания Конституционной комиссии во Дворце Независимости:







– Разговор сегодня был длительный и на самом деле очень серьезный. Он не мог быть быстрым и легким, потому что Конституция – это будущее нашей страны. Каждый член Конституционной комиссии понимает свою ответственность, которая возложена на него. И конечно, каждый сегодня пытался высказать свое мнение, внести предложения. Хотя мы их все давно обсудили: комиссия работала практически четыре месяца, мы приходили к единому мнению, при этом споров было достаточно много. Понимая меру своей ответственности, ты каждый раз думаешь над той или иной позицией в Конституции, насколько это будет правильно.

Спикер верхней палаты Парламента, говоря об актуальности, подчеркнула: именно по этой Конституции будут жить нынешняя молодежь. Затем подвела итоги встречи:

– Президент однозначно сказал: мы еще будем встречаться не один раз. На доработку дан месяц. Причем было внесено предложение доработать Конституцию и те нормы, по которым разошлись позиции, более узким кругом. Но в целом Конституционная комиссия пришла к единому мнению. На рассмотрение были вынесены только некоторые спорные аспекты. А основные – те, что сегодня были предложены Главе государства – были поддержаны всеми членами нашей Конституционной комиссии. Проект будет доработан и вынесен на всенародное обсуждение.

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