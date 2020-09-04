На депутатский корпус всех уровней сегодня возложены серьезные и ответственные задачи, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время совещания с председателями районных Советов депутатов Минской области, пишет БЕЛТА.
Поприветствовав участников совещания, Наталья Кочанова сразу же отметила, что такие встречи должны стать традиционными, и рассказала, что в ряде областей они уже прошли. "Совет Республики - это орган территориального представительства и нам важно знать, чем сегодня живут люди в регионах, какая там социально-экономическая и общественно-политическая ситуация для того, чтобы тут принимать правильные решения, разрабатывать законопроекты, востребованные временем", - подчеркнула спикер.
Наталья Кочанова сделала особый акцент на том, что сегодня на Совет Республики, равно как и на депутатский корпус всех уровней, возложены очень серьезные и ответственные задачи, причем не только в соответствии с должностными обязанностями, но и дополнительно. Депутаты местных Советов находятся ближе всего к людям. И поэтому качество и условия жизни населения во многом зависят от проводимой органами местного управления и самоуправления работы.
"Сегодня вы - та сила, которая способна эффективно и оперативно решать многие проблемы людей в регионах", - уверена председатель Совета Республики.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: на депутатский корпус всех уровней возложены серьезные и ответственные задачи
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