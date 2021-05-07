Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях

В преддверии празднования Дня Победы Наталья Кочанова и члены Совета Республики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.– отметила Наталья Кочанова.По ее словам, нельзя забывать о страшных военных событиях.– добавила председатель Совета Республики.