Добрые отношения между Беларусью и Арменией будут развиваться и продолжаться. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.
– Хочу поблагодарить вас за конструктивную работу в Беларуси. Мы высоко ценим ваш личный вклад в развитие отношений между нашими странами, – сказала спикер, обращаясь к послу.
Наталья Кочанова привела в пример встречу Главы белорусского государства Александра Лукашенко с Президентом Армении Арменом Саркисяном и Премьер-министром Николом Пашиняном, а также развитие сотрудничества по разным направлениям.
– Можно констатировать, что сегодня увеличился товарооборот между нашими странами. Активно развивается сотрудничество между парламентариями – Национальным собранием Беларуси и Национальным собранием Армении. Уверена, что такие дружеские отношения сохранятся и дальше, – подчеркнула Наталья Кочанова.
В свою очередь Армен Гевондян поблагодарил за такую высокую оценку его работы:
– Хотел бы вернуться к предыстории своего назначения в Беларусь. Я понимал ответственность этой работы – ее предопределило то, что любое действие дипломатической миссии должно быть в соответствии с тем историческим багажом, который наш народ накопил. Надо было, чтобы все действия протекали исключительно в русле дружбы между нашими народами. В этой работе я постоянно ощущал помощь белорусских друзей, способствующих тому, чтобы наши межгосударственные отношения развивались по всем направлениям, причем в духе тех важных предписаний, которые зафиксированы в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Арменией и Беларусью.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: добрые отношения между Беларусью и Арменией будут продолжаться
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