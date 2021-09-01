Кочанова: день знаний – это праздник, который объединяет всех нас

Торжественные первые звонки, возвещающие о начале нового учебного года, прозвучали во всех школах страны. Напутственные слова подрастающему поколению сказали не только педагоги и родители, но и сенаторы. А к учащимся минской гимназии № 25, которая символично начала свою работу после масштабной реконструкции именно в День знаний, приехала и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова – оценить модернизацию учебного заведения и пообщаться со школьниками.





Как отметила Наталья Кочанова, наша страна имеет крепкую систему образования:

– Каждый год обновляется материально-техническая база в учреждениях образования, строятся новые школы, реконструируются и модернизируются действующие. Создаются все условия для того, чтобы ребятам было комфортно получать знания, учителям работать, а родители не беспокоились за то, в каких условиях учатся их дети. После реконструкции открылись двери гостеприимной гимназии № 25. Этого момента, без сомнения, очень ждали учителя, родители и даже выпускники. Это действительно праздник. Учреждение реконструировалось долго, но это того стоило.





К слову, модернизация гимназии действительно была серьезной. Обновили фасад, построили стадион, сделали перепланировку учебных кабинетов. И если раньше здесь обучались ученики 5–11-х классов, то с этого учебного года в новом корпусе будут заниматься и младшеклассники. Кроме того, гимназия теперь полностью оборудована видеокамерами и системой контроля доступа, здесь появилась современная столовая с пищеблоком. А еще лингвистические кабинеты, информационные классы для изучения ИТ-сферы, кабинеты трудового обучения для мальчиков и девочек. Для молодых людей, подчеркивает Наталья Кочанова, очень важны такие умения, как готовка пищи, шитье, столярное дело. Обратила она внимание и на то, что в этой гимназии чтут славные традиции – а подтверждение тому музей истории образования Заводского района Минска. Побывав в нем, Наталья Кочанова сказала: это то, что сегодня помогает воспитывать молодое поколение. Спикер акцентировала внимание и на взаимодействие семьи и школы. Уточнила:

– Только совместными усилиями можно сделать все, чтобы наши дети выросли достойными гражданами республики. Этот день – еще один повод поблагодарить педагогов. Низкий поклон и слова признательности за непростой, но такой важный для нашей страны или любого государства труд. Преподаватели своим благородным трудом создают будущее Беларуси. Как недавно сказал Президент на Республиканском педагогическом совете, система образования – оплот государственности.





С такой позицией солидарен и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он выразил уверенность, что гимназия станет для учащихся домом:

– Это очень важно, потому что в школе формируется человек, в ней он черпает самое главное – знания, которые помогают в дальнейшей жизни.





ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Кочанова обратилась к школьникам.

– Праздник особенно волнителен для первоклассников, впервые перешагнувших порог гимназии. Уверена, она станет для вас родной. Потому что здесь замечательный педагогический коллектив, здесь вы обретете новых друзей. Гордитесь своей страной, любите ее и свою родную школу. Ребятам, которые в этом учебном году завершают образовательный процесс, желаю определиться с будущей профессией, специальностью. Но помните: вы нужны своей Родине, своей стране.

































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