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КНР передала Беларуси 300 000 доз китайской вакцины от коронавируса

20 часов в пути, два экипажа, 13 тысяч километров в обе стороны: сегодня на аэродроме Мачулищи встретили самолет с ценным гуманитарным грузом. Китайская вакцина от коронавируса уже зарекомендовала себя как эффективный и безопасный препарат с минимальными побочными эффектами. Вскоре запасы Vero Cell в поликлиниках пополнятся — правительство КНР передало нам еще 300 000 доз вакцины.

Встретить военно-транспортный самолет Ил-76 прибыли представили Минздрава, МЧС, Минобороны и Посольства КНР в Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Се Сяоюн подчеркнул: 

- Очень важно, чтобы белорусские друзья имели больше возможностей бороться со страшной эпидемией. Хотя у вас есть свои способы, другие вакцины, но чем больше помощи, тем лучше. Это уже вторая партия препарата, которую КНР передает в дар Беларуси как продолжение очень славных традиций помощи друг другу во время эпидемии. А еще это свидетельство высокого уровня отношений двух стран

Господин Се Сяоюн рассказал, что  в Китае также идет массовая вакцинация:

- На 16 мая в стране было введено около 400 миллионов доз препарата. Но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета, потому что население страны огромное. Нам предстоит еще долгий путь для того, чтобы привить миллиард человек. 

Доставку гуманитарной помощи организовывают несколько министерств. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий отметил, что именно с китайской стороной взаимодействие всегда наиболее эффективное, без каких-либо задержек. В аэропорту Пекина груз был оперативно сформирован, а уже в Мачулищах вакцину приняли курсанты Университета гражданской защиты МЧС, чтобы быстро передать в структуры Минздрава. 

- Сегодняшнее мероприятие - это продолжение добрых отношений и сотрудничества двух стран, - считает министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. - Наши народы связывают добрые дружеские связи. Несколько месяцев назад Беларусь уже получила партию вакцины, которая была применена для борьбы с пандемией. Сегодня мы встречаем еще 300 000 доз препарата для 150 000 пациентов. Эта вакцина является одним из лучших образцов фармпромышленности КНР и внесет важнейший вклад в борьбе с вирусом. Я готов заверить господина Посла, что все китайские граждане, проживающие в нашей стране, будут также вакцинированы.
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