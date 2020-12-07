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  2. Ключевая задача Правительства на 2021 год – не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения

Ключевая задача Правительства на 2021 год – не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения

Об этом Премьер-министр рассказал журналистам по итогам совещания у Президента о работе экономики в 2020 году и  проектах прогноза на 2021.



- В целом пакет документом с учетом того, что он уже прошел достаточно предметное обсуждение и с Парламентом, и с республиканскими органами госуправления, и руководителями областей, был согласован.  Вместе с тем сегодня даны отдельные поручения, в оде дискуссий были высказаны ряд пожеланий по доработке. В самое ближайшее время внесем последние коррективы и будем спокойно вступать в новый год.

В краткие сроки будут доработаны также отдельные нормы Налогового кодекса, после чего все документы внесут в Администрацию Президента.  По словам Романа Головченко, проект прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год будет носить социальный характер:

 - Это очень важно в эту непростую, турбулентную эпох, которая затронула не только Беларусь, но и в целом весь мир переживает серьезный кризис. Пока нет уверенности, что в следующем году ситуация значительно улучшится  в мировой экономике. Мы исходим из того, что определенная турбулентность на рынках будет присутствовать, кризис спроса будет продолжаться. Соответственно, готовимся к тому, чтобы действовать в сложных условиях. Ключевая задача – не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения, а также жестко контролировать экономическими методами цены и импорт.

Премьер-министр добавил, что планируются различные программы, которые помогут сделать отечественные товары более привлекательными. Это могут быть длинные рассрочки не только на товары, но и на услуги. Например, на санаторно-курортное лечение.

Фото: БЕЛТА
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