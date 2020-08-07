«Клуб редакторов»: многовекторность соответствует духу нашего народа

Фото:

«Беларусь 1»

, – обратил вниманиеконстатировал следующее:в свою очередь сделал ремарку, что когда говорят о противостоянии стран и блоков стран, в первую очередь имеется ввиду противоборство политического руководства. А народам нужны мир, спокойствие и благополучие., – отметил он.