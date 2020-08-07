«Клуб редакторов»: многовекторность соответствует духу нашего народа

Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а выступает за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику. Участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1», отметили, что этот посыл абсолютно естественен, так как сгенерирован самим кодом белорусского народа.
Фото: «Беларусь 1»
«Украина, Прибалтика, Польша и многие другие сейчас дружат против кого-то, – обратил внимание председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. – Беларусь осталась едва ли не единственной страной в Восточной Европе, которая пытается балансировать между силами тяжести. Но нелегко приходится».
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов констатировал следующее:
– То, что наша политика многовекторная, ни для кого не явилось открытием во время этого Послания. Много лет Президент страны и Министерство иностранных дел об этом открыто и прямо заявляют. И что самое главное – мы четко и последовательно проводим эту политику. На каждой международной встрече, будь то с представителями Запада или Востока, говорится о том, что мы не будем дружить с кем-то против кого-то. Это говорилось госсекретарю США Майклу Помпео, представителям европейских государств. Это же мы повторяем, когда встречаемся с истеблишментом России. Это соответствует духу нашего народа. Мы никогда не разжигали ни одну войну. И всегда больше всего страдали от тех войн, которые разжигались другими центрами политической силы и проходили через нашу страну. Мы знаем, как ценны мир и то состояние, когда можно спокойно творить, созидать и улучшать страну. Этот посыл сгенерирован самим кодом нашего народа.
Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович в свою очередь сделал ремарку, что когда говорят о противостоянии стран и блоков стран, в первую очередь имеется ввиду противоборство политического руководства. А народам нужны мир, спокойствие и благополучие. «Люди в Украине, Польше и Прибалтике, думаю, ценят то, что Беларусь занимает такую взвешенную позицию. Поэтому рейтинг нашей страны и ее высшего руководства там достаточно высок», – отметил он.
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«Клуб редакторов»: многовекторность соответствует духу нашего народа
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